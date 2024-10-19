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        Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:50
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        Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Bozan Y. (32) idaresindeki 34 AP 8905 plakalı minibüs, Bozova - Adıyaman kara yolu Kaplandağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücüyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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