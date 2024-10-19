Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bozan Y. (32) idaresindeki 34 AP 8905 plakalı minibüs, Bozova - Adıyaman kara yolu Kaplandağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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