Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 11 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Ayvanat Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışma, bir süre sonra diğer aile fertlerinin de karışmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kavgada yaralanan 11 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, mahalle ve hastanede önlem aldı.