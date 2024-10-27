Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 11 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:26 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 11 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

        Ayvanat Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

        Tartışma, bir süre sonra diğer aile fertlerinin de karışmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kavgada yaralanan 11 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Polis, mahalle ve hastanede önlem aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Erbakan: İktidara geldiğimizde halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz
        Erbakan: İktidara geldiğimizde halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar ailelerini...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar ailelerini...
        Şanlıurfa'da Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı
        Şanlıurfa'da Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da temaslarda bulund...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da temaslarda bulund...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı