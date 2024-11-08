Şanlıurfa'da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Şanlıurfa'da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi, kapanış oturumuyla sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ile Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin 4. günündeki kapanış oturumu, Osmanbey Yerleşkesi'nde yapıldı.

İktisat ve İdari Bilimler Fakültesinde 13 ayrı salonda 45 konu başlığı halinde gerçekleştirilen oturumlarda neolitik dönemin ayrıntıları konuşuldu.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kılıç, AA muhabirine, birkaç yıldır Van Gölü çevresinde yaptıkları çalışmalarda elde edilen yeni bulguları bilim insanlarına anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Böyle bir kongrenin Türkiye'de yapılmasının bilim insanları için büyük bir şans olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Dünyanın her tarafından neolitik uzmanları bir araya geldi. Uzun yıllardır hiç karşılaşmadığım ama bir şekilde kontak kurduğum arkadaşlarımı burada yüz yüze görme fırsatı da buldum. Çok ilginç şeyler dinledik, en son araştırmaları burada görüyoruz."