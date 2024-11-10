Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan S. yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:41 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan S. yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaban Mahallesi kırsalındaki Gezdik mezrasında yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş açıldı.

        Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Reyhan S. (19), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Reyhan S, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla 2'si güvenlik korucusu 5 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        - Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan açıklama

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, aileye başsağlığı diledi.

        Olaya ilişkin Şıldak, şunları kaydetti:

        "Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor, 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri, bir başkası düğün sahibi ve 2 de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. 5'i de yakalandı, idari para cezası uygulaması yapıldı. Güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı."

        Vali Şıldak, benzer olayların yaşanmaması için kurallara uyulması çağrısı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 3-1
        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 3-1