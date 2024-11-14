Şanlıurfa'da avukatı bıçaklayan kişi tutuklandı

Dün Suruç ilçesinde avukatlar M.T. ile M.K, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitmiş, bir süre borçlularla tartışan avukatlardan M.T, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, 3 yerinden bıçaklanarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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