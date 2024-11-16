Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
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