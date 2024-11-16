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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:31
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramalarda, 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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