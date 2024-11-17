Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Haliliye, Viranşehir, Siverek ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 7 tabanca ile 325 mermi ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        Devrilen otomobildeki baba ile 6 aylık oğlu öldü, anne yaralandı
        Devrilen otomobildeki baba ile 6 aylık oğlu öldü, anne yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü, anne yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü, anne yaralandı
        Şanlıurfa'da seyir halindeki otobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürül...
        Şanlıurfa'da seyir halindeki otobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürül...
        Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü
        Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü
        Şanlıurfa'da sağlıksız koşullarda üretilen 500 kova yoğurt ele geçirildi
        Şanlıurfa'da sağlıksız koşullarda üretilen 500 kova yoğurt ele geçirildi
        Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bu...
        Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bu...