Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Haliliye, Viranşehir, Siverek ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 tabanca ile 325 mermi ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
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