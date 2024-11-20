Şanlıurfa'da tamir ettiği tırın altında kalan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Abdulaziz Tatlı, Birecik Sanayi Sitesi'nde tamir etmeye çalıştığı tırın krikonun üzerinden kayması sonucu aracın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla tırın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Tatlı, ambulansla kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
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