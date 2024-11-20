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        Şanlıurfa'da tamir ettiği tırın altında kalan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:30
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        Şanlıurfa'da tamir ettiği tırın altında kalan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Abdulaziz Tatlı, Birecik Sanayi Sitesi'nde tamir etmeye çalıştığı tırın krikonun üzerinden kayması sonucu aracın altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla tırın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Tatlı, ambulansla kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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