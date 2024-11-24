Şanlıurfa türküleri kitaplaştırıldı

Şanlıurfa türkülerini kapsamlı şekilde ela alan "İçerdikleri Değerler, Kültür Taşıyıcılıkları ve Medyadaki Yolculuklarıyla Urfa Türküleri" kitabı çıktı.

Şanlıurfa Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO tarafından 2023 yılında müzik alanında "UNESCO Yaratıcı Şehirler" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın müzik kültürüne dair yayınlar artıyor.

Yazar Ömer Kırmızı'nın görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yöresel kültürü en iyi yansıttığı düşünülen anonim türkülerden hareketle mahalli kültür unsurlarının türküler üzerinden betimlendiği bölüm ve yöre türkülerinin medyadaki (radyo, sinema, dizi, TV, internet) yolculuklarıyla ele alındığı bölümü ihtiva eden kitapta, Urfa türkülerinin sunulduğu ortamlar sözlü, yazılı ve elektronik olmak üzere üç bağlamda da ele alınmıştır. Yazar, türküler, hoyratlar ve müziğin diğer formlarıyla temayüz etmiş olan Şanlıurfa'da türkü söylemek bir nevi derdin paylaşımı, içini boşaltmak ve böylece rehabilite olmanın bir yolu olarak görülmüştür. Onun içindir ki hayatın her aşaması Şanlıurfa türkülerine konu olmuş, türküler yörede bir iletişim biçimi olarak kabul görmüştür. Şanlıurfa müzik kültürü araştırmalarına katkı sunmayı amaçlayan bu esere kitapçılarda ve internet satış sitelerinde ulaşılabiliyor."