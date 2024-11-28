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        Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:42
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        Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı suçlarının faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki olayı da aynı 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli Eyyübiye ilçesinde diğer şüpheli ise başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak Adana'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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