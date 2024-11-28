Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli Eyyübiye ilçesinde diğer şüpheli ise başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak Adana'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki olayı da aynı 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı suçlarının faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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