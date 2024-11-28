Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 farklı suçtan toplam 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 farklı suçtan toplam 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Abdalağa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 farklı suçtan kesinleşmiş 28 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olan M.V'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.