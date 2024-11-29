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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:00 Güncelleme: 29.11.2024 - 21:17
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, farklı silahlara ait 19 şarjör, 2 balistik yelek ve 2 bin 77 merminin ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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