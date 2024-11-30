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        Telefon dolandırıcıları için 874 yıla kadar hapis cezası istendi

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da, telefonla aradıkları yabancı uyruklu kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 10 milyon 810 bin lira dolandıran ve müştekileri inandırmak için sahte polis kimliği kullanan 4'ü tutuklu 49 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:42
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        Telefon dolandırıcıları için 874 yıla kadar hapis cezası istendi
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        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da, telefonla aradıkları yabancı uyruklu kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 10 milyon 810 bin lira dolandıran ve müştekileri inandırmak için sahte polis kimliği kullanan 4'ü tutuklu 49 sanık hakkında dava açıldı.

        Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca, korku ve endişe yaratarak kendilerine para ve ziynet eşyalarını göndermelerini sağlayan tutuklu 3 sanık hakkında 874 yıla kadar, diğer sanıklar için de 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Şanlıurfa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Telefonla dolandırıcılık yöntemlerinin detaylı olarak anlatıldığı iddianamede, sanıkların müştekilerle olan telefon görüşme kayıtları ile ses analizleri de yer aldı.

        İddianamede, Türkiye'ye eğitim almak için gelen yabancı uyruklu kişilerin bilgilerini yasa dışı programlar üzerinden ele geçiren sanıkların, aradıkları müştekilere kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyledikleri belirtildi.

        "Atıcı" olarak tabir edilen kişinin, mağdurları inandırmak için sahte polis kimliği ile sözde yürütülen soruşturma kapsamında yakalandığı ileri sürülen ama gerçekte farklı operasyonlarda yakalanan ve basına servis edilen kişilerin fotoğraflarını mağdurlara gönderdiği, soruşturmada isminin geçtiğini söyleyerek müştekilerde korku ve endişe oluşturarak sanıkların banka hesaplarına para göndermelerini sağladıkları ve bu şekilde dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri aktarıldı.

        Sanıkların 50 müştekiyi 10 milyon 810 bin lira dolandırdığı aktarılan iddianamede, belirli bir iş bölümü içerisinde eylemleri gerçekleştiren sanıkların yabancı uyruklu kişiler adına açılan GSM hatları üzerinden müştekileri aradığı ifade edildi.

        İddianamede, sanıkların kendilerine yabancı uyruklu veya yeni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış kişileri seçtikleri, mağdurlar arasında Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan'dan yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin de bulunduğu dile getirildi.

        - 874 yıla kadar hapis talep edildi

        Sanıkların aradıkları müştekilere kimlik bilgilerinin yasal olmayan yollardan terör örgütlerine yardım ve yataklık amacıyla kullanıldığını söyledikleri aktarılan iddianamede, "atıcı" oldukları tespit edilen tutuklu sanıklar Aziz F, Salih F. ve İsmail F. için 46 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve farklı suçlardan toplam 372'şer yıldan 874'er yıla kadar hapis istendi.

        Diğer "atıcı" Ömer C. için ise 5 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 40 ile 105 yıl hapis cezası talep edildi. Diğer 45 sanık için ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapis talep edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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