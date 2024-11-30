Şanlıurfa'da jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
Şanlıurfa'da otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'da otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda denetim yaptı.
Denetimlerde "cayrokopter" adı verilen hava aracıda kullanıldı.
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