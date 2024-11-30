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        Şanlıurfa'da jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı

        Şanlıurfa'da otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:40
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        Şanlıurfa'da jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
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        Şanlıurfa'da otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda denetim yaptı.

        Denetimlerde "cayrokopter" adı verilen hava aracıda kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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