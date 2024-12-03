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        Safkan Arap yarış atları Şanlıurfa'da özenle yetiştiriliyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da yetiştirilen saf kan Arap yarış atları, bir yandan yurt dışına gönderilirken diğer yandan ise Türkiye'nin farklı illerindeki yarışlarda boy gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:00 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:00
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        Safkan Arap yarış atları Şanlıurfa'da özenle yetiştiriliyor
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        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da yetiştirilen saf kan Arap yarış atları, bir yandan yurt dışına gönderilirken diğer yandan ise Türkiye'nin farklı illerindeki yarışlarda boy gösteriyor.

        Kentte yüzlerce ailenin geçimini sağladığı Arap atı yetiştiriciliği, Osmanlı döneminden kalan bir kültür ve geleneğin devamı olarak yaşatılıyor.

        Osmanlı'da Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan kentte, önemli ekonomik getiri sağlayan yarış atı bakımı ve yetiştiriciliği kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

        Her yıl kentte yetiştirilen yüzlerce tay, Türkiye'nin dört bir yanındaki hipodromlarda yarışarak sahiplerine büyük paralar kazandırırken bir yandan da yüksek fiyatlarla meraklılarına satılıyor.

        Kentte yetiştirilen 12 bin safkan Arap yarış atı, halkın ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

        Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Anadolu coğrafyasında binek olarak kullanılan atların yetiştiriciliğinde kentin lider konumda olduğunu belirtti.

        - Şu an 12 bin safkan Arap atı var

        Kentte şu anda 12 bin safkan Arap atının bulunduğunu, Suruç ilçesinin de at yetiştiriciliğinde ön plana çıktığını dile getiren Aksoy, "Biz bu atların yetiştirilmesinde, bakımında ve Türkiye'deki diğer bölgelere satışında lider il durumundayız. Diğer birçok üründe olduğu gibi Şanlıurfamız hayvancılık noktasında da yarış atı noktasında da birinci sırada." dedi.

        Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak atların pedigrisini tuttuklarını, hastalıklarını takip ettiklerini ve satışında belgeleri düzenlediklerini dile getirdi.

        - Bölge ekonomisine katkı sağlıyor

        Şanlıurfa'dan yurt dışına at gönderildiğini anlatan Aksoy, "Şanlıurfa'dan yurt dışına yarış atı ihracatı yapıyoruz. Irak'a 33 at gönderdik Biz bu konuda Türkiye'deki en iyi illerden bir tanesiyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Yarış atları hayvan sağlığı şubemiz tarafından oluşturulan özel bir ekiple takip ediliyor. Bakanlığımız da bu işe ayrı bir önem veriyor." diye konuştu.

        Yarış atlarının ekonomiye de katkısının olduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

        "Normal bir atın fiyatı ile yarış atı arasında yaklaşık olarak 150 kat bir fark oluyor. Bizim buradaki yetiştirilen safkan Arap atlarımızın büyük bir çoğunluğu da yarış kazanan ve yarış kazanabilecek özellikteki atlar. Özellikle bu atların pedigrisi (soyağacı) doğru tutulduğu ve safkan oldukları için çok kıymetli. Bu da ilimize ayrıca ekonomik olarak büyük katkı sunuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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