Şanlıurfa'da park halindeki araç kundaklandı

Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi park halindeki N.S'ye ait olan 63 AHH 071 plakalı otomobil kişi yada kişiler tarafından ateşe verildi.

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