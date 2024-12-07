Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden kişi öldü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Sakça Mahallesi'nde yapılan düğünde havaya ateş açıldı.
Kurşunun isabet ettiği Orhan Elçiçek başından (25) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elçiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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