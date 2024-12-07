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        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 23:01 Güncelleme: 07.12.2024 - 23:01
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        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

        Kırsal Sakça Mahallesi'nde yapılan düğünde havaya ateş açıldı.

        Kurşunun isabet ettiği Orhan Elçiçek başından (25) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elçiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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