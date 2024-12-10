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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:42
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Ömer Uçar idaresindeki 06 AFE 480 plakalı otomobil seyir halinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Şeyh Hüseyin ve Naime Uçar yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Naime Uçar, Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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