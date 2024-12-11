Türkiye Diyanet Vakfı, Şanlıurfa'da yetim çocukları giydirdi

Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş, yetim çocukların yüzlerinin güldürülmesinin en büyük sevaplardan biri olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında çocuklar, palyaço ve tavşan gösterisiyle de eğlenme imkanı buldu.

TDV Şanlıurfa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesindeki giyim mağazasında düzenlenen dağıtım programında, 350 yetim çocuk yetkililer ve aileleri nezaretinde gönüllerince beğendikleri kışlık elbiseleri teslim aldı.

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