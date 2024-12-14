Stat:11Nisan
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Azad İlhan, Sabri Öğe
Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Mboula, Forsel, Malle (Dk. 90 Ahmet Gökbayrak), Kayode, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 78 Begiç), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Cuma Menize (Dk. 71 Hakan Erçelik)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Kappel (Dk. 65 Del Valle), Hasan Kılıç (Dk. 71 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ, Jetmir Topalli (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Tarık Tekdal, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Eze
Gol: Dk. 36 Malle, Dk. 85 Miraç Acer (Şanlıurfaspor), Dk. 26 Hasan Kılıç (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kart: Dk. 25 Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Dk. 64 Jetmir Topalli, Dk. 84 Eze, Dk. 90+7 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor)
ŞANLIURFA
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