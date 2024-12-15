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        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 22:18 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:18
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        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Avunduk Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Gezer ve Karaer aileleri arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan Ali ve Abdurrahman Karaer ile Fatih Gezer, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, mahallede ve hastanede önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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