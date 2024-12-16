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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin büyük çoğunluğunun ülkesine döneceğine inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:08
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin büyük çoğunluğunun ülkesine döneceğine inandığını söyledi.

        Yapıcıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni asgari ücrete ilişkin görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

        Toplumun tüm kesimlerinin düşünülerek asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, "Bize göre, asgari ücret, kişinin bütün ihtiyaçlarına yetecek düzeyde olmalıdır. Bize göre, bu rakam 34 bin lira civarındadır." dedi.

        - Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi

        Zekeriya Yapıcıoğlu, Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed iktidarının devrilmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

        "Suriye'de inşallah bu devrim tamamlanır ve Suriye halkı Arap, Türk ve Kürt etnik inanç gruplarına mensup insanların tamamı onurlu bir şekilde insan haysiyetine yaraşır bir şekilde hürriyetlerine kavuşur. Zulmün bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Orada huzur ve sükunet hakim olur da bir daha o katliamları, oradaki halk yaşamaz diye temenni ediyoruz.

        Ben inanıyorum ki oradan buraya gelen Suriyelilerin önemli bir kısmı kendi vatanlarına, kendi topraklarına girmek istediler. Suriyelilerin hepsi olmasa da ben inanıyorum ki çok büyük bir çoğunluğu ülkesine döner. Herkes kendi vatanına dönmek, kendi vatanında yaşamak ister. Orada anıları ve geçmişi vardır."

        Suriye'de her kesimi kucaklayıcı bir dönemin başlamasını arzu ettiklerini vurgulayan Yapıcıoğlu, farklı etnik grupların, küçük hesapların peşine düşmeden hareket etmesini beklediklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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