HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin büyük çoğunluğunun ülkesine döneceğine inandığını söyledi.

Yapıcıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni asgari ücrete ilişkin görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Toplumun tüm kesimlerinin düşünülerek asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, "Bize göre, asgari ücret, kişinin bütün ihtiyaçlarına yetecek düzeyde olmalıdır. Bize göre, bu rakam 34 bin lira civarındadır." dedi.

- Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi Zekeriya Yapıcıoğlu, Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed iktidarının devrilmesine ilişkin ise şunları kaydetti: "Suriye'de inşallah bu devrim tamamlanır ve Suriye halkı Arap, Türk ve Kürt etnik inanç gruplarına mensup insanların tamamı onurlu bir şekilde insan haysiyetine yaraşır bir şekilde hürriyetlerine kavuşur. Zulmün bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Orada huzur ve sükunet hakim olur da bir daha o katliamları, oradaki halk yaşamaz diye temenni ediyoruz.