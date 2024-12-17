Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Ekiplerce DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri belirlenen 7 şüpheli ile PKK-KCK/PYD-YPG’ye finansman sağladıkları tespit edilen 5 kişi Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

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