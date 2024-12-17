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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütleri DEAŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:55
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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütleri DEAŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG’ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri belirlenen 7 şüpheli ile PKK-KCK/PYD-YPG’ye finansman sağladıkları tespit edilen 5 kişi Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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