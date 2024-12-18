Şanlıurfa'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi
Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı nedeniyle (Şeb-i Arus) Şanlıurfa'da anma programı düzenlendi.
Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı nedeniyle (Şeb-i Arus) Şanlıurfa'da anma programı düzenlendi.
Şanlıurfa Mevlana Külliyesi Vakfı tarafından Mevlana Külliyesi'nde Şeb-i Arus töreni yapıldı.
Vatandaşların ilgi gösterdiği törende, tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisi sunuldu.
Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve davetliler katıldı.
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