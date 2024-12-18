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        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Harran Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Harran Üniversitesi arasında denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:11
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        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Harran Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Harran Üniversitesi arasında denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol bireylerin suçtan uzak kalmalarını sağlamak ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak için eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerini kapsıyor.

        Protokol kapsamında, eski ve mevcut hükümlülere yönelik eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri düzenlenecek, kişisel gelişim programlarıyla bireylerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi sağlanacak yanı sıra denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerin eyer verilen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, üniversite olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini kaydetti.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ise protokolün, suçun önlenmesi ve bireylerin rehabilitasyonu açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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