Şanlıurfa'da pikap ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında

Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 45 AH 719 plakalı pikap ile 63 AG 948 plakalı otomobil çarpıştı.

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