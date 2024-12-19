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        Şanlıurfa'da pikap ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:45
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        Şanlıurfa'da pikap ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 45 AH 719 plakalı pikap ile 63 AG 948 plakalı otomobil çarpıştı.

        Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, pikabın önce karşı şeritten gelen otomobile, ardından bir evin duvarına çarparak durduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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