Şanlıurfa'da pikap ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 45 AH 719 plakalı pikap ile 63 AG 948 plakalı otomobil çarpıştı.
Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, pikabın önce karşı şeritten gelen otomobile, ardından bir evin duvarına çarparak durduğu görülüyor.
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