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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:18
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Osman G. idaresindeki 06 BK 2501 plakalı otomobil, Devteşti Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Abdulgafur İmrer'e çarptı.

        Ağır yaralanan İmrer, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        İmrer, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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