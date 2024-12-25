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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:24
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Karaköprü ilçesindeki GAP Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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