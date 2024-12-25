Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Karaköprü ilçesindeki GAP Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

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