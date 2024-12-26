Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 115 mermi, 4 cep telefonu ve 3 flash bellek ele geçirildi.

Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda, terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD üyesi oldukları iddiasıyla 2, örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla 1, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle de 1 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat daire başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

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