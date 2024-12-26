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        Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:34
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        Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat daire başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda, terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD üyesi oldukları iddiasıyla 2, örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla 1, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle de 1 zanlı yakalandı.

        Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 115 mermi, 4 cep telefonu ve 3 flash bellek ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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