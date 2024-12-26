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        Şanlıurfa'da 1 ton sahte sucuk ele geçirildi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince bir ton sahte sucuk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:45 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:46
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        Şanlıurfa'da 1 ton sahte sucuk ele geçirildi
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince bir ton sahte sucuk ele geçirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince, Şanlıurfa İl Tarım ve Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Topçu Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmede dana eti diye satılan sucuklarda piliç eti kullanıldığı, etiketsiz ve deforme olduğu belirlendi.

        Ekiplerce yaklaşık 1 ton sucuğa el konulurken işletmeci hakkında işlem yapıldı.

        El konulan sucuklar, hayvan mamasına dönüştürülmek üzere belediyenin mama tesisine gönderildi.

        Açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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