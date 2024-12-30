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        Şanlıurfa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:41
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        Şanlıurfa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Eyyüpkent Mahallesi'nde çöp toplama kamyonu, 7 yaşındaki Suriye uyruklu Kemal Hüseyin’e çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Hüseyin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hüseyin'in cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        Sürücü ise ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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