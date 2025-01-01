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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:59 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:59
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.Ç. yönetimindeki 34 BDT 412 plakalı otomobil, Asya Mahallesi çevre yolu üzerinde Sabiha Küçükkoç'a (36) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Küçükkoç'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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