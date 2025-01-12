Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.
Yakup B. (26) idaresindeki 33 ALC 105 plakalı otomobil, kırsal Çiftlik Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Muhammed (20), Zeynep (20), Ceylan (24), Esra (23), Zeynep (10) ve Ebrar B. (1) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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