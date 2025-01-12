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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:01
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Yakup B. (26) idaresindeki 33 ALC 105 plakalı otomobil, kırsal Çiftlik Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Muhammed (20), Zeynep (20), Ceylan (24), Esra (23), Zeynep (10) ve Ebrar B. (1) yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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