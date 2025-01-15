Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 3 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 18 şarjör ve 420 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        Otomobiller çarpıştı; 12 yaralı
        Otomobiller çarpıştı; 12 yaralı
        Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü maçından galibiyet bekliyor
        Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü maçından galibiyet bekliyor
        Şanlıurfa'da çocukların ekran bağımlılığına karşı ailelere uyarı
        Şanlıurfa'da çocukların ekran bağımlılığına karşı ailelere uyarı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da okul kantinleri ve marketler denetlendi
        Şanlıurfa'da okul kantinleri ve marketler denetlendi
        Saldırıya uğrayan Güneşin Çocukları Hentbol Takımına destek
        Saldırıya uğrayan Güneşin Çocukları Hentbol Takımına destek