Şanlıurfa'da bozulmuş 1700 koli cips ele geçirildi

Ekipler, piyasaya sürülmek üzere olan son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş ve kokmuş 1700 koli cips tespit etti.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol birimi ekiplerine gelen şikayet üzerine bir işletmede denetim gerçekleştirildi.

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