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        Şanlıurfa'da bozulmuş 1700 koli cips ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş ve kokmuş 1700 koli cips ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:47
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        Şanlıurfa'da bozulmuş 1700 koli cips ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş ve kokmuş 1700 koli cips ele geçirildi.

        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol birimi ekiplerine gelen şikayet üzerine bir işletmede denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, piyasaya sürülmek üzere olan son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş ve kokmuş 1700 koli cips tespit etti.

        İdari yaptırım kararı uygulanan işletmedeki ürünler kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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