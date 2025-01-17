Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının başka alana sıçramaması için de iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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