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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 17.01.2025 - 22:02
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Ali Yılmaz, Sezgin Çınar, Emir Eray Eyisoy

        Şanlurfaspor: Tokotaev, Mboula, Fatih Eren (Dk. 63 Ogundu), Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Dk. 84 Ashkovski), Begic, Burak Çamoğlu, Ofosu, Ahmet Gökbayrak (Dk. 84 Cuma Menize)

        MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer, Mahmut Tekdemir, Osman Çelik, Diogo Aleksis Özçakmak, İsmail Çokçalış, Cem Tuna Türkmen (Dk. 46 Saponara), Ali Kaan Güneren, Varga (Dk. 90 Mert Çetin), Bajic (Dk. 46 Dadashov), Rotariu (Dk. 89 Yunus Emre Gültekin)

        Gol: Dk. 51 Saponara (MKE Ankaragücü)

        Sarı kart: Dk. 23 Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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