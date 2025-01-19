Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ve çift kale maçla tamamlandı.

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