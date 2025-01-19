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        Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:40
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        Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ve çift kale maçla tamamlandı.

        Şanlıurfaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

        Şanlıurfa ekibi, deplasmanda 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'da İstanbul temsilcisine konuk olacak.

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