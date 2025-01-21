Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da KBRN tatbikatı yapıldı

        Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da KBRN tatbikatı yapıldı
        ABONE OL

        Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü sahasında İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, senaryoya göre kimyasal madde bulaşan bir hastaya sıcak alanda müdahale yapılarak tiraj alanına alındığı belirtildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı KBRN İl Koordinatörü Murat Alpay, tatbikatın amacının gerçekleşebilecek kimyasal vakalarda hastalara daha efektif bir şekilde müdahaleyi sağlamak olduğunu belirterek, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

        Açıklamada, "Etkinlik, KBRN tehditlerine karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmayı ve toplum güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Tatbikat sırasında, gerçeğe uygun canlandırmalar yapılarak olay simülasyonu için uygun koşullar sağlandı. Bu tür tatbikatlar, afet yönetimi ve paydaşlar arası iş birliği açısından kritik öneme sahiptir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
        Şanlıurfa'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
        Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanan tesis yapay zekayla tespit edildi
        Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanan tesis yapay zekayla tespit edildi
        Yoldan geçenleri bıçakla tehdit edince dövülüp polise teslim edilen şüpheli...
        Yoldan geçenleri bıçakla tehdit edince dövülüp polise teslim edilen şüpheli...
        Şanlıurfa'da sahte MİT'çi tutuklandı
        Şanlıurfa'da sahte MİT'çi tutuklandı
        Yol kesen bıçaklı zorbayı dövüp, polise teslim ettiler
        Yol kesen bıçaklı zorbayı dövüp, polise teslim ettiler
        Berberde tıraş olurken tabancayla öldürüldü
        Berberde tıraş olurken tabancayla öldürüldü