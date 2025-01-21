Şanlıurfa'da KBRN tatbikatı yapıldı

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü sahasında İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, senaryoya göre kimyasal madde bulaşan bir hastaya sıcak alanda müdahale yapılarak tiraj alanına alındığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı KBRN İl Koordinatörü Murat Alpay, tatbikatın amacının gerçekleşebilecek kimyasal vakalarda hastalara daha efektif bir şekilde müdahaleyi sağlamak olduğunu belirterek, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Açıklamada, "Etkinlik, KBRN tehditlerine karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmayı ve toplum güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Tatbikat sırasında, gerçeğe uygun canlandırmalar yapılarak olay simülasyonu için uygun koşullar sağlandı. Bu tür tatbikatlar, afet yönetimi ve paydaşlar arası iş birliği açısından kritik öneme sahiptir." ifadelerine yer verildi.