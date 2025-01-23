Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        M.Z.G. (56) idaresindeki 27 FZ 448 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolu 7. kilometresinde A.K. (34) yönetimindeki 63 N 4901 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü A.K. ile otomobildeki M.K. (36), B.K. (12), M.K. (8), E.K. (4), A.K (2) ve bebek B.İ.K. yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Acil durum uzmanı anlattı
        Acil durum uzmanı anlattı
        Kredi kartını anahtar gibi kullandılar
        Kredi kartını anahtar gibi kullandılar
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı
        Şanlıurfa'da "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı
        Uyuşturucuyu bırakanlara iş imkanı
        Uyuşturucuyu bırakanlara iş imkanı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 22 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 22 gözaltı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı