Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
M.Z.G. (56) idaresindeki 27 FZ 448 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolu 7. kilometresinde A.K. (34) yönetimindeki 63 N 4901 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü A.K. ile otomobildeki M.K. (36), B.K. (12), M.K. (8), E.K. (4), A.K (2) ve bebek B.İ.K. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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