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        Şanlıurfa'da kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

        Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:04 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:04
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        Şanlıurfa'da kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
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        Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

        Bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanan Şanlıurfa'da, camilerde yağmur duası için eller semaya açıldı.

        Kentteki camilerde cuma namazı sonrası cemaatin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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