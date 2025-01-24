Şanlıurfa'da kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.
Bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanan Şanlıurfa'da, camilerde yağmur duası için eller semaya açıldı.
Kentteki camilerde cuma namazı sonrası cemaatin katılımıyla yağmur duası yapıldı.
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