Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla öldüren anne intihar etti

        Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla öldüren anne intihar etti
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti.

        Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan S.Y. (38) henüz öğrenilemeyen nedenle kızları A.Y. (14) ile N.Y'yi (8) silahla vurdu. Anne S.Y. daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

        Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Şanlıurfa Valiliği, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da anne ve iki kızı ölü bulundu (2)
        Şanlıurfa'da anne ve iki kızı ölü bulundu (2)
        Şanlıurfa'da bir kişiyi yağmaladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da bir kişiyi yağmaladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da anne ve 2 kızı ölü bulundu
        Şanlıurfa'da anne ve 2 kızı ölü bulundu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan Miraç Kandili mesajı
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan Miraç Kandili mesajı
        Göbeklitepe'de, 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor
        Göbeklitepe'de, 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Miraç Kandili mesajı
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Miraç Kandili mesajı