Şanlıurfa'da evden ziynet eşyası çalan 3 zanlı gözaltına alındı
Şanlıurfa'da ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Şanlıurfa'da ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Eyyübiye ilçesindeki bir evden ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilen şüpheliler A.C. (19), M.C. (29) ve A.C. (26) ziynet eşyalarıyla birlikte saklandıkları adreste yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan A.C. tutuklandı, M.C. ile A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.