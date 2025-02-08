Şanlıurfa'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Kaymakam Adem Balkanlıoğlu ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un da katıldığı uygulamada, 1 tabanca ele geçirilirken, 29 araç sürücüsüne para cezası uygulandı, hacizli 1 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde 2 bin 501 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 1164 araç sorgulandı, 48 iş yeri ve 12 park kontrol edildi.

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