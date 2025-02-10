Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan tatlıcı mühürlendi

Zabıta ekiplerince faaliyet gösteren işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimde, hijyen kurallarına uyulmadığını ve iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahsın yakalanması için Haliliye ilçesinde bir adrese baskın düzenlendi.

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