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        Şanlıurfa'da düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:11
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        Şanlıurfa'da düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsal Pekmezli Mahallesi'nde 9 Şubat'taki düğün konvoyunda bir kişinin hareket halindeki aracın kapısından sarkarak elinde tüfekle ateş ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer aldığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığını bildirdi.

        Şüphelinin H.O. olduğunun tespit edildiğini ve yakalandığını ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

        "Olayda kullanılan şarjörlü yivsiz av tüfeği ele geçirilmiştir. Fail hakkında Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması suçu kapsamında adli işlem başlatılmış, kullanılan silahın ruhsatı iptal edilerek mülkiyeti kamuya geçirilmiş, ayrıca kişi hakkında Kabahatler Kanunu Gereğince Emre Aykırı Davranış fiilinden dolayı 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bunlara ilave olarak olayda kullanılan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 12 bin 427 lira trafik para cezası tatbik edilmiştir."

        Kamu düzenini bozan, toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren her tür davranışın tespit edilerek faillerine gerekli yaptırımlar uygulandığını ve şüphelilerin en hızlı şekilde adalet önüne çıkarılmalarının sağlandığını aktaran Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın hiçbir noktasında asayiş ve huzurun bozulmasına fırsat verilmeyeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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