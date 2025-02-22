Şanlıurfa'da Endülüs Okuma Projesi kapsamında kütüphane açıldı

Ceylanpınar ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na Endülüs Okuma Projesi kapsamında yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Endülüs Okuma Projesi Genel Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Türkiye genelinde 220 okulda uygulanan Endülüs Okuma Projesinin gönüllü öğretmenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu kütüphaneye 200 öğretmen destek verdi.

Yaklaşık 1000 kitabın hediye edildiği kütüphanenin açılış programında konuşan Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, okumanın önemine değinerek, ilçelerindeki bir okula yapmış oldukları destekten dolayı Endülüs Okuma Projesi öğretmenlerine teşekkür etti.

Endülüs Okuma Projesi Genel Koordinatörü Turgut Yaşar ise kütüphanenin kurulumuna destek olan öğretmenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kütüphanenin kurulması vesilesiyle bireysel iyiliğin kolektif iyiliğe dönüştüğünde nasıl güçlü olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu kütüphanede kitap okuyan öğrencilerin vatana, millete ve ümmete faydalı bireyler olmasını, dünyada iyiliklere ve güzelliklere vesile olup haksızlıklara ve zulümlere engel olmalarını temenni ediyoruz."