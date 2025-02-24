Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Atıcılıkta bronz madalya sahibi milli sporcu Mahmut İpekçioğlu, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne odaklandı:

        CEBRAİL CAYMAZ - Atıcılıkta bronz madalya sahibi 16 yaşındaki milli sporcu Mahmut İpekçioğlu, önce 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde, ardından 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nda şampiyon olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atıcılıkta bronz madalya sahibi milli sporcu Mahmut İpekçioğlu, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne odaklandı:
        ABONE OL

        CEBRAİL CAYMAZ - Atıcılıkta bronz madalya sahibi 16 yaşındaki milli sporcu Mahmut İpekçioğlu, önce 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde, ardından 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nda şampiyon olmayı hedefliyor.

        Estonya'nın başkenti Tallinn'de 9-15 Şubat'ta düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda, 16 Yaş Altı Trio Erkekler 10 Metre Havalı Tabanca Takım'ında yer alan ve bronz madalya kazanan Mahmut İpekçioğlu, ara vermeden memleketi Şanlıurfa'da antrenmanlarına devam ediyor.

        Çalışmalarını İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sürdüren İpekçioğlu'nun ilk hedefinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 20-26 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali var.

        Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nden altın madalya ile dönmeyi hedefleyen İpekçioğlu ardından 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nda şampiyon olarak kürsünün zirvesinde yer almak istiyor.

        İpekçioğlu, AA muhabirine, 12 yaşında basketbolla başladığı spor hayatına 3 yıl önce bir atıcılık antrenörüyle tanıştıktan sonra bu branşa yöneldiğini söyledi.

        Sıkı eğitim sayesinde Türkiye'de çeşitli turnuvalarda şampiyonluklar elde ettiğini belirten İpekçioğlu, "Hedefim her zaman İstiklal Marşı'nı dünyanın her yerinde okutmak. Türk bayrağını gururla dalgalandırmak." dedi.

        - "Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak"

        İlk hedefi olan 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne sıkı bir şekilde çalıştığını ifade eden İpekçioğlu, şöyle devam etti:

        "Çok hızlı ilerleyeceğimi hiç düşünmüyordum. Buralara gelmeyi hiç hayal etmiyordum. Derece elde eden sporcuları gördüm. Çalışarak her şeyin başarılabileceğini fark ettim. Ben de azimli çalışarak buralara geldim. Hedefim daha da yükseklerde olimpiyat şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

        İpekçioğlu, Yusuf Dikeç'in atıcılığın markası haline geldiğini, onu örnek almaya çalıştığını sözlerine ekledi.

        Antrenör Hanifi Fazlı Soysal ise İpekçioğlu'nun çok gayretli ve azimli olduğunu aktardı.

        Hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getiren Soysal, "Mahmut gün geçtikçe daha çok azim gösterdi ve ilk yarışmasında dördüncü oldu. Ondan sonrasında hep madalyayla döndük. İlk yılında Türkiye olimpiyat sporcularına girdi. İnşallah hedefimiz olimpiyatlar." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da fıstık ağaçlarında buz sarkıtları oluştu
        Şanlıurfa'da fıstık ağaçlarında buz sarkıtları oluştu
        Şanlıurfalı engelli basketbolcular play-off maçlarında işi sıkı tutmak isti...
        Şanlıurfalı engelli basketbolcular play-off maçlarında işi sıkı tutmak isti...
        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Şanlıurfa'da iş merkezinde yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        Şanlıurfa'da iş merkezinde yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        Şanlıurfa'da Endülüs Okuma Projesi kapsamında kütüphane açıldı
        Şanlıurfa'da Endülüs Okuma Projesi kapsamında kütüphane açıldı