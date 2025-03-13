Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerince Viranşehir ilçesinde 13 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Şıldak, yapılan aramalarda 3 piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, farklı silahlara ait 18 şarjör, farklı çap ve ebatlarda 438 fişek, şase numarası kazınmış ve trafik tescili olmayan 3 motosikletin ele geçirildiğini kaydetti.

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