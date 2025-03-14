Kenyalı ampute futbolcu Keyo, 8 yıldır Türkiye'de "top koşturuyor"

MÜSLÜM ETGÜ - Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa ekibi DEPSAŞ Enerji'nin takım kaptanı Kenyalı Nicolas Keyo, Türkiye'de 8 yıldır futbol oynamanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğuştan engelli Kentalı Nicolas Keyo (30), 2017 yılında Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde forma giyen bir arkadaşının aracılığıyla geldiği Türkiye'de 8 yılda 5 takımda forma giydi.

Kayseri Melikgazi Belediyesi, Konya Ampute Spor Kulübü, Ortotek Gaziler ve Etimesgut Belediyespor'da forma giyen Keyo, 2023 yılında Şanlıurfa ekibi DEPSAŞ Enerji'ye transfer oldu.

- "Türkiye'yi çok sevdim"

Takım kaptanı Nicolas Keyo, AA muhabirine, doğuştan engelli olmasına rağmen küçük yaşlarda arkadaşlarıyla futbol oynadığını söyledi.

Önceleri ampute futbol hakkında bilgisi bulunmadığını dile getiren Keyo, şöyle devam etti:

"Kenya'da lisede eğitimimi sürdürürken Türkiye'den gelen bir antrenör, ampute futbol takımı kurdu. Ben de bu takımda oynamak istediğimi söyledim. Zaten futbol oynuyordum ve takıma katıldım. Bir süre oynadıktan sonra milli takıma seçildim. Bu sayede turnuvalar için farklı ülkelere gitme şansı buldum. Kenya'dan bir arkadaşım Türkiye'de Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde forma giyiyordu, yöneticilerle benim için konuşmuş. Bunun üzerine takım yöneticileri de beni aradı ve Türkiye'ye geldim. Yaklaşık 8 yıldır Türkiye'de futbol hayatımı sürdürüyorum. Türkiye'yi çok sevdim özellikle insanları ve yemekleri çok güzel. Futbolu çok seviyorum ve ondan dolayı da 8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Daha önce forma giydiğim Etimesgut Belediyespor'da şampiyonluk yaşadım, Şampiyonlar Ligi'nde farklı ülkelere gittim. Şimdiki hedefim takımımıza katılacak iyi oyuncularla Avrupa kupalarına katılmak ve yeni ülkeler görmek istiyorum. Futbol sayesinde Türkiye'de ve Avrupa'da farklı insanlarla tanışma imkanı buldum. Engelli olmak zor ama bana faydası oldu çünkü çok geziyorum."

- "Kaptanımdan çok yardım aldım"